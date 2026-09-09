Exposition de photographies, Jardin de la Médiathèque Pondichéry, Port-Louis

Informations pratiques

Exposition de photographies Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Jardin de la Médiathèque Pondichéry Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

La Médiathèque de Port-Louis accueille les photographies d’Alain Lanoë

« Lorsque la Ville de Port-Louis m’a proposé d’exposer mes photos sur le bâti port-louisien j’ai accepté de suite : j’aime cette ville et la regarde tous les jours, à chaque fois je découvre quelque chose de nouveau qui me prouve que Port-Louis est exceptionnel.

Je photographie pour montrer ce qui m’intéresse et vous dire « regardez » ! Et je fais en sorte que vous voyiez ce que je vois : sans modifier la luminosité, les couleurs, les contrastes … »

Jardin de la Médiathèque Pondichéry 57 grande rue 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne https://www.ville-portlouis.fr/vivre/culture/

La Médiathèque de Port-Louis accueille les photographies d’Alain Lanoë

Alain Lanoë