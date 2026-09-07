MARASME – nouvelle création, Théâtre 13 / Bibliothèque, Paris

Informations pratiques

MARASME – nouvelle création 22 septembre – 9 octobre Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

invitation professionnelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T20:00:00+02:00 – 2026-09-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

MARASME

Collectif La Cabale

Après avoir fait danser la France au rythme de la chenille avec KERMESSE, le Collectif la Cabale présentera à la rentrée sa nouvelle création MARASME au Théâtre 13 à Paris du 22 septembre au 9 octobre .

Bienvenue au musée d’art contemporain, dernier refuge pour cerveaux épuisés. L’exposition propose de s’enforester. Ici, on se tait et on écoute les oiseaux. Six minutes de leurs chants suffisent à faire baisser notre taux de cortisol ; pas de bol, notre temps d’attention vient de descendre sous les neuf secondes… Nos conversations virent aux champs de bataille, la guerre est redevenue à la mode, on regarde plus souvent nos téléphones que nos conjoint·es et tout le monde est devenu TDAH. Avec le même goût pour l’excès, pour l’exultation des comédien·nes et pour une forme d’idiotie assumée, le collectif La Cabale signe une comédie sur une humanité incapable de s’arrêter et sur cette tentative dérisoire, presque ridicule, presque héroïque : faire silence.

Juste assez longtemps.

Pour écouter les oiseaux.

« On pense inévitablement aux Chiens de Navarre en les voyant aussi nombreux au plateau, haranguer le public en dézinguant le quatrième mur, jouer des coudes et de la provocation pour mieux repousser les codes du théâtre classique, faire de la scène un joyeux bordel. » SCENEWEB.FR

« NOTRE NOUVELLE CRÉATION EST NÉE D’UN VERTIGE. AVANT, ON DISAIT « LE MONDE VA TROP VITE. » AUJOURD’HUI ON NE DIT PLUS RIEN, ON COURT. »

Texte Collectif La Cabale

Mise en scène Collectif La Cabale

Avec Marine Barbarit, Lola Blanchard, Alix Corre, Margaux Francioli, Akrem Hamdi, Aymeric Haumont, Charles Mathorez, Thomas Rio, Rony Wolff

Création lumière François Leneveu – Création sonore Raphaël Charpentier Lumière François Leneveu, Pacôme Boisselier – Son Vinciane De Mulder, Nils Glachant-Morin – Scénographie Audrey Vuong

Production : Collectif La Cabale

Coproduction : Théâtre 13, Paris – Théâtre Sorano, Toulouse

Soutiens : CentQuatre – Paris, Mairie de Paris, Ministère de la Culture – Drac Île-de-France, Région Île-de-France, TSQY – SN Saint Quentin en Yvelines, Maison du théâtre et de la danse d’Epinay sur Seine, Mairie de Besné

CALENDRIER 26/27

=>Théâtre 13, Paris

Du 22 septembre au 9 octobre

=> Théâtre Sorano, Toulouse

Du 16 au 18 décembre

=>Le Cratère, SN Alès

16 janvier 2027

=>TSQY, SN St-Quentin en Yvelines

11 et 12 mai 2027

Théâtre 13 / Bibliothèque 30 rue du Chevaleret, Paris 13 Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 20 78 38 19 »}, {« type »: « email », « value »: « camille.2c2bprod@gmail.com »}]

Collectif La Cabale LA CABALE KERMESSE