Marathon de la Liberté | Normandy Running Festival Stade Hélitas Caen

Le Marathon de la Liberté se déroulera le dimanche 7 juin 2026.

Cette 39e édition proposera une expérience sportive et mémorielle unique, sur les traces des héros de l’Histoire, au cœur des sites emblématiques du Débarquement.

Au programme, un panel d’épreuves rendant hommage aux événements du D-Day, permettant à chacun de participer selon son niveau de pratique et ses envies

– Le Marathon de la Liberté, l’épreuve reine, au parcours empreint d’Histoire traversant les hauts lieux du Débarquement ;

– Le Relais Marathon, 42,195 km par équipe de 4 ;

– Le Semi-marathon Pegasus, distance mythique au départ du célèbre Pegasus Bridge ;

– Le 10 km Crédit Agricole Normandie, épreuve de découverte du patrimoine caennais ;

– La Rochambelle, course-marche féminine au profit de la lutte contre le cancer ;

– Les Foulées de la Liberté, réunissant 4 000 enfants issus des établissements scolaires caennais.

Le Marathon de la Liberté s’impose ainsi comme un événement sportif, populaire et commémoratif majeur en Normandie. .

Stade Hélitas 1 Avenue Albert Sorel Caen 14000 Calvados Normandie +33 9 72 44 91 49 info@marathondelaliberte.fr

English : Marathon de la Liberté | Normandy Running Festival

The Marathon de la Liberté will take place on Sunday 7 June 2026.

This 39th edition will offer a unique sporting and memorial experience, following in the footsteps of the heroes of history, at the heart of the emblematic sites of the D-Day landings.

