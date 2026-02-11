Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes Promenade des Anglais Nice

Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

Promenade des Anglais (départ) Boulevard de la Croisette Cannes (arrivée) Nice Alpes-Maritimes

Tarif : 76 – 76 – 76 EUR

Gratuit pour les spectateurs

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

2026-11-08

Entrez dans la légende du premier Marathon de France après Paris et profitez le temps d’un week-end de la mer, des palmiers et du soleil de la Côte d’Azur !

Promenade des Anglais (départ) Boulevard de la Croisette Cannes (arrivée) Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 93 26 19 12 info@marathon06.com

English : Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes

France’s second biggest marathon, after Paris, attracts several thousand runners every year, who set off from the Promenade des Anglais in Nice and cross the finishing line on the Croisette in Cannes, close to the Palais des Festivals.

