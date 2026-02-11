Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes Promenade des Anglais Nice
Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes Promenade des Anglais Nice dimanche 8 novembre 2026.
Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes
Promenade des Anglais Promenade des Anglais (départ) Boulevard de la Croisette Cannes (arrivée) Nice Alpes-Maritimes
Tarif : 76 – 76 – 76 EUR
Gratuit pour les spectateurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Entrez dans la légende du premier Marathon de France après Paris et profitez le temps d’un week-end de la mer, des palmiers et du soleil de la Côte d’Azur !
.
Promenade des Anglais Promenade des Anglais (départ) Boulevard de la Croisette Cannes (arrivée) Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 26 19 12 info@marathon06.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes
France’s second biggest marathon, after Paris, attracts several thousand runners every year, who set off from the Promenade des Anglais in Nice and cross the finishing line on the Croisette in Cannes, close to the Palais des Festivals.
L’événement Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes Nice a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur