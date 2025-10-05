MARATHON DES PYRÉNÉES HAUT-GARONNAISES

Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

2026-09-27

1ère édition de cette épreuve de 42,195km avec 533m D+ qui part de St-Bertrand de Comminges et arrive à Luchon. En solo ou en relais, c’est l’occasion de relever un défi sportif.

Cet événement inédit promet une expérience sportive unique, mêlant effort, patrimoine et paysages exceptionnels.

Avec un départ à Saint-Bertrand de Comminges, joyau classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et une arrivée sur les célèbres allées d’Étigny à Bagnères-de-Luchon.

Ce marathon expérience de 42,195 km que vous pourrez également effectuer en duo, ou en équipe de quatre avec une dizaine de kilomètres chacun, vous fera traverser ses villages authentiques des Pyrénées Haut-Garonnaises (Valcabrère, Bachos, Guran, Cier-de-Luchon et bien d’autres).

Une aventure solidaire, une partie des bénéfices de l’événement sera reversé à un projet de restauration patrimoniale de Saint-Bertrand-de-Comminges, en collaboration avec des lycées professionnels locaux. Une manière de faire rimer sport et mémoire collective. .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

English :

1st edition of this 42.195km event with 533m D+, which starts in St-Bertrand de Comminges and finishes in Luchon. Whether solo or in a relay, it’s an opportunity to take up a sporting challenge.

German :

1. Ausgabe dieses 42,195km langen Wettkampfs mit 533m D+, der in St-Bertrand de Comminges beginnt und in Luchon endet. Als Einzelkämpfer oder in der Staffel ist dies die Gelegenheit, sich einer sportlichen Herausforderung zu stellen.

Italiano :

la prima edizione di questo evento di 42,195 km con 533 m D+ parte da St-Bertrand de Comminges e termina a Luchon. In solitaria o in staffetta, questa è l’occasione per raccogliere una sfida sportiva.

Espanol :

la 1ª edición de esta prueba de 42,195 km con 533 m D+ comienza en St-Bertrand de Comminges y termina en Luchon. En solitario o en relevos, esta es tu oportunidad de enfrentarte a un reto deportivo.

