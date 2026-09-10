MARBLING PEINDRE SUR L’EAU CHAPELLE DE LA GRAVE Toulouse
samedi 12 septembre 2026 · CHAPELLE DE LA GRAVE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MARBLING PEINDRE SUR L’EAU
CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Peindre sur l’eau vous semble impossible ? Et pourtant ! Inspiré de l’installation La Goutte d’eau , découvrez une technique artistique surprenante où les motifs naissent à la surface de l’eau.
Proposé en écho à l’installation présentée à la Chapelle de La Grave (référence poétique à la crue historique de la Garonne qui a marqué Toulouse en 1875), cet atelier invite à explorer une technique artistique où l’eau devient surface de création.
A l’instar de l’artiste, et à travers une autre pratique, l’atelier de marbling prolonge cette réflexion en invitant les participants à travailler eux aussi avec l’eau comme matière artistique.
Mais le marbling, c’est quoi ?
Le marbling (ou papier marbré) est une technique décorative apparue en Orient avant de se diffuser en Europe à partir du XVIIᵉ siècle. Elle a longtemps été utilisée pour orner les tranches et les couvertures des livres anciens.
Créer avec l’eau comme matière
Le principe est simple et fascinant des pigments colorés sont déposés à la surface d’un bain d’eau épaissie. Les couleurs flottent et se déploient librement, formant des motifs ondoyants que l’on peut ensuite manipuler à l’aide d’outils fins pour créer des dessins uniques.
Une feuille de papier est ensuite délicatement déposée sur la surface afin de capturer l’empreinte du motif, produisant une composition impossible à reproduire à l’identique.
Chaque création devient ainsi une œuvre singulière, où hasard, geste et mouvement de l’eau se rencontrent.
Bon à savoir
– À partir de 8 ans. 10 .
CHAPELLE DE LA GRAVE 23 Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 51 01 monuments@culture.toulouse.fr
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English :
Does painting on water seem impossible to you? And yet! Inspired by the installation La Goutte d’eau, discover a surprising artistic technique in which patterns emerge on the surface of the water.
L’événement MARBLING PEINDRE SUR L’EAU Toulouse a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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