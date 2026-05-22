Marc Bloch Conférence de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir Chartres
Marc Bloch Conférence de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir Chartres vendredi 5 juin 2026.
Chartres
Marc Bloch Conférence de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Marc Bloch (1886-1944), l’histoire de la Beauce et du Chartrain. Conférence par François-Olivier Touati.
Au moment de son entrée au Panthéon le 23 juin prochain, il apparaît pertinent de rendre hommage à cet historien, résistant célèbre, auteur de nombreux ouvrages, en revenant plus particulièrement sur son intérêt pour Chartres et sa région, et pour les travaux de sa société historienne, la SAEL. Conférence proposée par la Société archéologique d’Eure-et-Loir. Sur inscription préalable auprès de la SAEL. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 91 93 sael28@wanadoo.fr
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English :
Marc Bloch (1886-1944), the history of Beauce and Chartrain. Lecture by François-Olivier Touati.
L’événement Marc Bloch Conférence de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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