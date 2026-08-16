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AGENDA · Le Mans

Marc Lavoine Le Forum Le Mans

samedi 3 avril 2027 · Le Forum · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 3 avril 2027
Fin
samedi 3 avril 2027
Lieu
Le Forum
Adresse
1, avenue du Parc des Expositions
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Marc Lavoine

Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-03
fin : 2027-04-03

Date(s) :
2027-04-03

Marc Lavoine au Forum.
Bientôt en vente.

RDV le 3 avril 2027 au Forum.   .

Le Forum 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

Marc Lavoine at the Forum.

L’événement Marc Lavoine Le Mans a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Le Mans

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