Marc, question de danse KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Marc, question de danse

Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

“Avec l’amour, on soigne tout” ces mots terminent la pièce Tatiana, hommage à la sœur de Julien Andujar, disparue sans laisser de traces.

La pièce cérémonielle agit en acte psychomagique, proposant un retournement du monde par l’art, une tentative de réparer l’histoire. Le danseur émérite, comédien hors pair marqué par un destin familial poignant, entreprend dans l’opus suivant de ressusciter un frère également disparu. Marc est un concert de ska punk à lui tout seul, une énergie instable, diaboliquement vivante, un étui à guitare farci d’autocollants ; un corps tatoué, un corps marqué, un corps qui a vécu une tentation aussi émancipatrice que destructrice celle de la drogue.





Animal sensible et perdu, Marc a toujours été en marge, au bord, à côté, à la frontière entre la survie et la mort. Dans ce solo, j’aimerais entamer un dialogue avec mon frère, avec les ténèbres, avec sa mort. Le faire renaître le temps d’un show musical, chorégraphique et théâtral, un entretien-concert, un spectacle paranormal, une tragédie musicale éclectique et dissonante, un dialogue entre les morts et les vivants, un live d’outre-tombe. Je rêve de vous faire rencontrer le frère que j’aurais aimé rencontrer.



Auteur et interprète Julien Andujar .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 11 11 20 reservations@kelemenis.fr

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English :

“Love heals everything”: these words conclude the play *Tatiana*, a tribute to Julien Andujar’s sister, who disappeared without a trace.

L’événement Marc, question de danse Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille