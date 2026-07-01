Marcelle, Maison de la famille, salle polyvalente, Brienne-le-Château

Informations pratiques

Marcelle Vendredi 11 décembre, 18h30 Maison de la famille, salle polyvalente Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T18:30:00+01:00 – 2026-12-11T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T18:30:00+01:00 – 2026-12-11T19:30:00+01:00

Fantaisie orale : contes et récits de vie

On attend Florence Férin. Vu le titre de son spectacle, on imagine qu’elle va conter l’histoire d’une certaine Marcelle… On s’apprête à vivre, avec elle, un de ses contes, comme on les aime, ancré dans sa terre intime. Florence sait nous faire rire et nous émouvoir en même temps.

Alors, on attend Florence… Et c’est Marcelle qui se pointe ! C’est une dame d’un certain âge qui vient faire le ménage : Oh, ben voilà, c’est bien ce que je pensais. Vous êtes déjà installés ! Oh lala ! Je suis en retard ! Je suis vraiment confuse ! C’est que je viens en mobylette… Et je me suis faite arrêtée par les gendarmes. Ils m’arrêtent à chaque fois… Parce que je ne mets pas le casque !

Elle doit partir, mais elle reste… Et elle continue ! Elle a des choses à partager… Des paroles fortes. Des dires de femme, tendres et audacieux. Elle occupe le devant de la scène et s’en amuse. Et le public finit par oublier Florence :

De toute façon, elle ne va plus venir maintenant !

C’est une vieille dame, de condition modeste, qui nous parle. Et pourtant, elle ose prendre sa place. Elle questionne :

la liberté de ses sœurs… Son désir éteint et pourtant toujours vivant… Elle expérimente sa présence sur une scène de théâtre… Elle prend la place de la conteuse… Elle se frotte à la vie et joue sa mort avec délice. Marcelle se délie et ses contes ont une saveur nue. On sort du spectacle en ayant oublié l’artiste attendue et rencontré l’essence profonde de Florence Férin.

Maison de la famille, salle polyvalente 2 rue loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est

Adultes et adolescents dès 11 ans Florence Férin

HSV