Saint-Germain-du-Bel-Air

Marché à Saint-Germain-du-Bel-Air

Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 08:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15

Le rendez-vous du vendredi pour préparer ses petits plats de début de week-end avec des produits frais et de saison.

Le rendez-vous du vendredi pour préparer ses petits plats de début de week-end avec des produits frais et de saison.

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Place du Foirail Saint-Germain-du-Bel-Air 46300 Lot Occitanie +33 5 65 31 02 12

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English :

The Friday get-together to prepare your weekend meals with fresh, seasonal produce.

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L’événement Marché à Saint-Germain-du-Bel-Air Saint-Germain-du-Bel-Air a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon