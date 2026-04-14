Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active Dimanche 31 mai, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T10:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 8,4 km – Dénivelé : 90 m

Responsable : Guenièvre 06 82 29 46 77

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/4329718-servon–r-58–8×5-km-x-la-ceinture-verte-x-les-jardins-de-marolles/ »}]

La ceinture verte – Les jardins de Marolles