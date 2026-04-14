Marche active, Le Millepattes, Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon dimanche 31 mai 2026.
Marche active Dimanche 31 mai, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T10:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,4 km – Dénivelé : 90 m
Responsable : Guenièvre 06 82 29 46 77
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/4329718-servon–r-58–8×5-km-x-la-ceinture-verte-x-les-jardins-de-marolles/ »}]
La ceinture verte – Les jardins de Marolles
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