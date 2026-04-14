Rando douce, Le Millepattes, Servon
Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 11 mai 2026.
Rando douce Lundi 11 mai, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T13:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T13:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Stationnement : Parking Rue de Rochopt à Boussy St Antoine (en face de la piscine)
6,2 km – Dénivelé : 76 m
Responsables : Viviane 06 10 67 26 84 / Ghislaine 06 86 76 70 37
Découvrir le parcours sur SityTrail
Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2819035-boussyxsaintxantoine–l-32x-boussy-st-antoine-lxyerres-et-le-gord/ »}]
Boussy St Antoine, l’Yerres et le Gord
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