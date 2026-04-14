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Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce, Le Millepattes, Servon

Rando douce, Le Millepattes, Servon lundi 11 mai 2026.

Lieu : Le Millepattes

Adresse : 15 rue de la Poste - 77170 Servon

Ville : 77170 Servon

Département : France métropolitaine

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Rando douce Lundi 11 mai, 13h30 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-11T13:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-11T13:30:00+02:00 – 2026-05-11T17:00:00+02:00

Stationnement : Parking Rue de Rochopt à Boussy St Antoine (en face de la piscine)
6,2 km – Dénivelé : 76 m
Responsables : Viviane 06 10 67 26 84 / Ghislaine 06 86 76 70 37

Découvrir le parcours sur SityTrail

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2819035-boussyxsaintxantoine–l-32x-boussy-st-antoine-lxyerres-et-le-gord/ »}]
Boussy St Antoine, l’Yerres et le Gord

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