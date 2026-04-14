Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active Dimanche 7 juin, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon

Distance : 9,3 km – Dénivelé : 91 m

Responsable : Corinne 06 82 54 69 13

Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2668977-servon–r-30–8×7-km-santeny-x-la-mare-aux-renards-x-les-etangs–/ »}]

Santeny / La Mare aux Renards / Les Etangs