Marche active, Le Millepattes, Servon
Marche active, Le Millepattes, Servon dimanche 7 juin 2026.
Marche active Dimanche 7 juin, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00
Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 9,3 km – Dénivelé : 91 m
Responsable : Corinne 06 82 54 69 13
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Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2668977-servon–r-30–8×7-km-santeny-x-la-mare-aux-renards-x-les-etangs–/ »}]
Santeny / La Mare aux Renards / Les Etangs
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