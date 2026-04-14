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Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active, Le Millepattes, Servon

Marche active, Le Millepattes, Servon dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Le Millepattes

Adresse : 15 rue de la Poste - 77170 Servon

Ville : 77170 Servon

Département : France métropolitaine

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Marche active Dimanche 21 juin, 10h00 Le Millepattes France métropolitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T11:30:00+02:00

Stationnement : départ de la mairie de servon
Distance : 8,3 km – Dénivelé : 79 m
Responsable : Jean Luc 06 98 48 02 23

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Le Millepattes 15 rue de la Poste – 77170 Servon Servon 77170 France métropolitaine [{« link »: « https://www.sitytrail.com/fr/trails/2603195-servon–r-17-x-8×3-km-x-tour-servon-x-lesigny-par-le-golf/ »}]
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