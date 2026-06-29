Marché Alimentaire et textile Pont-en-Royans
Marché Alimentaire et textile Pont-en-Royans lundi 29 juin 2026.
Pont-en-Royans
Marché Alimentaire et textile
Bord de la Bourne Pont-en-Royans Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-29 17:00:00
fin : 2026-08-31 19:30:00
Date(s) :
2026-06-29
Vous cherchez où flaner en fin d’après-midi, faire le pleins de produits locaux ou simplement vivre l’ambiance chaleureuse d’u marché de village ? Le marché de Pont en Royans est l’idéal.
.
Bord de la Bourne Pont-en-Royans 38680 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 38 53 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you looking for a place to stroll in the late afternoon, stock up on local products, or simply soak up the warm atmosphere of a village market? The Pont-en-Royans market is the perfect spot.
L’événement Marché Alimentaire et textile Pont-en-Royans a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère