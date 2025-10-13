Marché ambulant Pau
Marché ambulant Pau samedi 23 mai 2026.
Marché ambulant
Place de la Libération Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Venez déambuler au gré de vos envies devant les étals de livres, vêtements, tissus, maroquinerie, bric-à-brac, au marché de la place de la Libération les samedis matin, de 8h à 13h
Ouvert toute l’année y compris jours fériés à l’exception du 25 décembre et 1er janvier et si un samedi est daté au 1er novembre. .
Place de la Libération Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80
