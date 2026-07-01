Marche aquatique côtière Plage Pereire Arcachon

Informations pratiques

Arcachon

Marche aquatique côtière

Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:15:00

fin : 2026-07-31 11:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-14

Tonifiez votre corps, oxygénez votre esprit et connectez-vous avec la nature grâce à la marche aquatique. Une activité physique douce et complète qui renforce les muscles, améliore la circulation et réduit le stress. Le parfait équilibre entre effort et détente. .

Plage Pereire Boulevard de la Mer Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 45 54 fenot.philippe@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche aquatique côtière

L’événement Marche aquatique côtière Arcachon a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Arcachon