Marché artisanal, Donjon de Bazoges-en-Pareds, Bazoges-en-Pareds

Marché artisanal Dimanche 20 septembre, 10h30 Donjon de Bazoges-en-Pareds Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’univers d’un marché artisanal exceptionnel, niché dans la cour du Donjon de Bazoges-en-Pareds. Venez découvrir le talent des artisans locaux, laissez-vous séduire par des créations uniques et vibrez au rythme de l’histoire qui imprègne chaque coin de cette forteresse médiévale.

Donjon de Bazoges-en-Pareds 12 cour du château, 85390 Bazoges-en-Pareds, France Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33251512310 https://bazoges-en-pareds.fr/fr/rb/74934/le-donjon-et-son-jardin-medieval Érigé en 1380 par le chevalier et seigneur Jehan Girard, le donjon de Bazoges-en-Pareds vous plonge dans un univers de magie et de mystères. L’escalier à vis vous élève jusqu’aux hauteurs, offrant une vue imprenable sur le bocage vendéen. Aujourd’hui restauré et meublé sur cinq niveaux, chaque salle raconte l’histoire de ses habitants et invite à explorer les secrets du passé. Entre légendes et trésors cachés, laissez-vous envoûter et partez à la découverte d’un lieu unique en Vendée. parkings à proximité

Plongez dans l’univers d’un marché artisanal exceptionnel, niché dans la cour du Donjon de Bazoges-en-Pareds. Venez découvrir le talent des artisans locaux, laissez-vous séduire par des créations et…

© Commune de Bazoges-en-Pareds