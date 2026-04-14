Visite du donjon et jardin d’inspiration médiévale, Donjon de Bazoges-en-Pareds, Bazoges-en-Pareds

Visite du donjon et jardin d’inspiration médiévale 6 et 7 juin Donjon de Bazoges-en-Pareds Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez (re) découvrir le donjon et son jardin d’inspiration médiévale

Donjon de Bazoges-en-Pareds 12 cour du château, 85390 Bazoges-en-Pareds, France Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33251512310 https://bazoges-en-pareds.fr/fr/rb/74934/le-donjon-et-son-jardin-medieval Ce jardin s’inscrit dans un site composé d’un donjon du XIVe siècle et d’un pigeonnier du XVIe siècle, doté de 1 980 boulins. Ce jardin contemporain de 3 000 m² a été conçu de 1994 à 1995, par trois étudiants de l’École nationale d’ingénieurs des techniques horticoles et du paysage (ENITHP) d’Angers, supervisé par Claude Ouvrard, technicien de la chaire légumière dans cette même école avec le concours du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Respectant les caractéristiques botaniques médiévales, les agents communaux ont créé des carrés d’armoise et de laurier, agrémentés d’herbes médicinales (absinthe, marjolaine), plantes aromatiques et potagères (carottes blanches, calebasse) réputées à l’époque médiévale. parkings à proximité

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© Pierre Ollier Vendée Expansion