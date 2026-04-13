Pique-nique musical, Donjon de Bazoges-en-Pareds, Bazoges-en-Pareds

Pique-nique musical Dimanche 7 juin, 12h30 Donjon de Bazoges-en-Pareds Vendée

repas non fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:00:00+02:00

Ouvert à tous – Organisé par l’association Au Cœur du Bocage

Apportez votre panier, installez-vous confortablement et plongez dans une expérience culinaire médiévale inoubliable au cœur du jardin d’inspiration médiévale. Un moment enchanté vous attend dans ce lieu où le passé rencontre la nature ! Avec le groupe de danses folkloriques Flo Danse.

Donjon de Bazoges-en-Pareds 12 cour du château, 85390 Bazoges-en-Pareds, France Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33251512310 https://bazoges-en-pareds.fr/fr/rb/74934/le-donjon-et-son-jardin-medieval Ce jardin s’inscrit dans un site composé d’un donjon du XIVe siècle et d’un pigeonnier du XVIe siècle, doté de 1 980 boulins. Ce jardin contemporain de 3 000 m² a été conçu de 1994 à 1995, par trois étudiants de l’École nationale d’ingénieurs des techniques horticoles et du paysage (ENITHP) d’Angers, supervisé par Claude Ouvrard, technicien de la chaire légumière dans cette même école avec le concours du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Respectant les caractéristiques botaniques médiévales, les agents communaux ont créé des carrés d’armoise et de laurier, agrémentés d’herbes médicinales (absinthe, marjolaine), plantes aromatiques et potagères (carottes blanches, calebasse) réputées à l’époque médiévale. parkings à proximité

Ouvert à tous – Organisé par l’association Au Cœur du Bocage

© Commune de Bazoges-en-Pareds