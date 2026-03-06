RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Plusieurs animations tout au long du weekend. Venez (re)découvrir le jardin d’inspiration médiévale!

Samedi et dimanche

À 11h et 15h visites guidées du jardin

Samedi

De 10h à 11h cours d’initiation au yoga dans le jardin d’inspiration médiévale Organisé par l’association Au Cœur du Bocage

Gratuit

Dimanche

De 10h30 à 12h30 troc plantes dans la cour du donjon gratuit

?? Échange Botanique au Donjon de Bazoges-en-Pareds ! ??

Apportez vos trésors botaniques, échangez des conseils et découvrez de nouvelles variétés pour enrichir votre jardin.

De 11h à 12h30 et de 15h à 18h Découverte du fournil et vente de fouaces par les bénévoles de l’association Au Cœur du Bocage

De 12h30 à 14h pique-nique musical ouvert à tous Organisé par l’association Au Cœur du Bocage

Apportez votre panier, installez-vous confortablement et plongez dans une expérience culinaire médiévale inoubliable au cœur du jardin d’inspiration médiévale. Un moment enchanté vous attend dans ce lieu où le passé rencontre la nature ! Avec le groupe de danses folkloriques Flo Danse. .

12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Several events throughout the weekend. Come and (re)discover the medieval-inspired garden!

L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin