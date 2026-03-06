RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Bazoges-en-Pareds
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Bazoges-en-Pareds samedi 6 juin 2026.
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
12 cour du château Bazoges-en-Pareds Vendée
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Plusieurs animations tout au long du weekend. Venez (re)découvrir le jardin d’inspiration médiévale!
Samedi et dimanche
À 11h et 15h visites guidées du jardin
Samedi
De 10h à 11h cours d’initiation au yoga dans le jardin d’inspiration médiévale Organisé par l’association Au Cœur du Bocage
Gratuit
Dimanche
De 10h30 à 12h30 troc plantes dans la cour du donjon gratuit
?? Échange Botanique au Donjon de Bazoges-en-Pareds ! ??
Apportez vos trésors botaniques, échangez des conseils et découvrez de nouvelles variétés pour enrichir votre jardin.
De 11h à 12h30 et de 15h à 18h Découverte du fournil et vente de fouaces par les bénévoles de l’association Au Cœur du Bocage
De 12h30 à 14h pique-nique musical ouvert à tous Organisé par l’association Au Cœur du Bocage
Apportez votre panier, installez-vous confortablement et plongez dans une expérience culinaire médiévale inoubliable au cœur du jardin d’inspiration médiévale. Un moment enchanté vous attend dans ce lieu où le passé rencontre la nature ! Avec le groupe de danses folkloriques Flo Danse. .
12 cour du château Bazoges-en-Pareds 85390 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 23 10 donjon@bazoges-en-pareds.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Several events throughout the weekend. Come and (re)discover the medieval-inspired garden!
L’événement RENDEZ-VOUS AUX JARDINS Bazoges-en-Pareds a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin