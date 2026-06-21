Clermont-l’Hérault

MARCHÉ ARTISANAL & DU TERROIR

Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Venez flâner, déguster et profiter d’une belle soirée au bord du lac.

Venez flâner, déguster et profiter d’une belle soirée au bord du lac dans le cadre du Marché Artisanal & du Terroir. Au programme artisanat local, produits du terroir, spécialités régionales, producteurs locaux, créations artisanales et idées cadeaux.

Retrouvez également le Pot d’Accueil un moment chaleureux pour se rencontrer, échanger et bien commencer la semaine dans une ambiance conviviale. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 13 13

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English : MARCHÉ ARTISANAL & DU TERROIR

Come stroll, sample, and enjoy a lovely evening by the lake.

L’événement MARCHÉ ARTISANAL & DU TERROIR Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS