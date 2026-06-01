SOIRÉE DJ & VIOLON BY FRANCK LOPEZ Clermont-l’Hérault
SOIRÉE DJ & VIOLON BY FRANCK LOPEZ Clermont-l’Hérault vendredi 26 juin 2026.
Clermont-l’Hérault
SOIRÉE DJ & VIOLON BY FRANCK LOPEZ
2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
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2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07
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English : SOIRÉE DJ & VIOLON BY FRANCK LOPEZ
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L’événement SOIRÉE DJ & VIOLON BY FRANCK LOPEZ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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