Clermont-l’Hérault

SOIRÉE DJ & VIOLON BY FRANCK LOPEZ

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Découvrez Franck Lopez, l’un de vos artistes favoris chez votre caviste, en mode DJ !

Vous le connaissez sur ses reprises funky accompagné de son fidèle violon ? Découvrez Franck Lopez, l’un de vos artistes favoris chez votre caviste, en mode DJ … mais toujours équipé de son loyal instrument ! Pour une soirée estivale à l’ambiance “paillotte” et plage !

Dress code spécial pour la première soirée de l’été !

Soirée blanche ! Venez habillés de vos plus beaux vêtements et accessoires blancs, et célébrez en notre compagnie le début de la saison estivale ! .

2 Allée Roger Salengro Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 48 26 07 07

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English : SOIRÉE DJ & VIOLON BY FRANCK LOPEZ

Discover Franck Lopez, one of your favorite artists at your local wine shop, in DJ mode!

L’événement SOIRÉE DJ & VIOLON BY FRANCK LOPEZ Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS