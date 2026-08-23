Informations pratiques

Lignières-de-Touraine

Marché artisanal et gourmand

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:00:00

fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Marché artisanal et gourmand à Lignières-de-Touraine

Le vendredi 11 septembre 2026 de 17h00 à 23h00

Animations musicales, manège, pêche aux canards…

Marché artisanal et gourmand à Lignières-de-Touraine

Le vendredi 11 septembre 2026 de 17h00 à 23h00

Animations musicales, manège, pêche aux canards… .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Artisanal and Gourmet Market in Lignières-de-Touraine

Friday, September 11, 2026, from 5:00 p.m. to 11:00 p.m.

Live music, carousel, duck fishing game…

L’événement Marché artisanal et gourmand Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme