Marché artisanal et gourmand Lignières-de-Touraine
vendredi 11 septembre 2026 · Lignières-de-Touraine
Informations pratiques
Lignières-de-Touraine
Marché artisanal et gourmand
Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Marché artisanal et gourmand à Lignières-de-Touraine
Le vendredi 11 septembre 2026 de 17h00 à 23h00
Animations musicales, manège, pêche aux canards…
Marché artisanal et gourmand à Lignières-de-Touraine
Le vendredi 11 septembre 2026 de 17h00 à 23h00
Animations musicales, manège, pêche aux canards… .
Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Artisanal and Gourmet Market in Lignières-de-Touraine
Friday, September 11, 2026, from 5:00 p.m. to 11:00 p.m.
Live music, carousel, duck fishing game…
L’événement Marché artisanal et gourmand Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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