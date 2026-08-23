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Marché artisanal et gourmand Lignières-de-Touraine

vendredi 11 septembre 2026 · Lignières-de-Touraine

Marché artisanal et gourmand Lignières-de-Touraine

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
37130 Lignières-de-Touraine
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Lignières-de-Touraine

Marché artisanal et gourmand

Lignières-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00

Date(s) :
2026-09-11

Marché artisanal et gourmand à Lignières-de-Touraine
Le vendredi 11 septembre 2026 de 17h00 à 23h00
Animations musicales, manège, pêche aux canards…
Marché artisanal et gourmand à Lignières-de-Touraine
Le vendredi 11 septembre 2026 de 17h00 à 23h00
Animations musicales, manège, pêche aux canards…   .

Lignières-de-Touraine 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Artisanal and Gourmet Market in Lignières-de-Touraine
Friday, September 11, 2026, from 5:00 p.m. to 11:00 p.m.
Live music, carousel, duck fishing game…

L’événement Marché artisanal et gourmand Lignières-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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