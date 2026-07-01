Informations pratiques

Rémuzat

Marché artisanal et producteurs locaux

Place du Champ de Mars Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Marché producteurs et artisans

Sur la place centrale du village

Parking à proximité

Animation musicale

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Place du Champ de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

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English :

Farmers’ and Artisans’ Market

In the village’s central square

Parking nearby

Live music

L’événement Marché artisanal et producteurs locaux Rémuzat a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale