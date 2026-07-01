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AGENDA · Rémuzat

Marché artisanal et producteurs locaux Rémuzat

mercredi 15 juillet 2026 · Rémuzat

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place du Champ de Mars
Ville
26510 Rémuzat
Département
Drôme
Tarif

Rémuzat

Marché artisanal et producteurs locaux

Place du Champ de Mars Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Marché producteurs et artisans
Sur la place centrale du village
Parking à proximité
Animation musicale
  .

Place du Champ de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27  car26@laposte.net

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English :

Farmers’ and Artisans’ Market
In the village’s central square
Parking nearby
Live music

L’événement Marché artisanal et producteurs locaux Rémuzat a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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