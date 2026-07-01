Marché artisanal et producteurs locaux Rémuzat
mercredi 15 juillet 2026 · Rémuzat
Informations pratiques
Rémuzat
Marché artisanal et producteurs locaux
Place du Champ de Mars Rémuzat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Marché producteurs et artisans
Sur la place centrale du village
Parking à proximité
Animation musicale
.
Place du Champ de Mars Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Farmers’ and Artisans’ Market
In the village’s central square
Parking nearby
Live music
L’événement Marché artisanal et producteurs locaux Rémuzat a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Rémuzat (Drôme)
- Vide greniers de la Fête votive Place de la Terre Rémuzat 16 août 2026
- Marché de Noël 2026 Rémuzat 6 décembre 2026