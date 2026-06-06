Marché artisanal et produits du terroir Place de la Mairie Dienville dimanche 19 juillet 2026.

Dienville

Marché artisanal et produits du terroir

Place de la Mairie 6 avenue Paul Girard Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le marché artisanal de Dienville revient cette année pour sa 19ème édition !

Venez découvrir les artisans locaux sous la halle de Dienville.

Au programme, des expositions, des démonstrations, des animations et des jeux offerts par la mairie.

Buvette et restauration sur place.

Les inscriptions sont ouvertes pour les artisans exposants. .

Place de la Mairie 6 avenue Paul Girard Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 21 29 mairie@dienville.fr

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English :

L’événement Marché artisanal et produits du terroir Dienville a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne