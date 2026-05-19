Spectacle Bientôt les JO Dienville
Spectacle Bientôt les JO Dienville dimanche 26 juillet 2026.
Dienville
Spectacle Bientôt les JO
Base nautique Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:30:00
fin : 2026-07-26 18:15:00
Date(s) :
2026-07-26
Petits et grands, venez vous amuser autour du spectacle Bientôt les JO de la troupe Mayflower !
Suite à la représentation, vous pourrez vous essayer à la sculpture sur ballons au cours d’un atelier d’environ 1h.
Une après-midi pleine de bonne humeur à passer en famille ! .
Base nautique Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle Bientôt les JO Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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