Spectacle Casting Dienville
Spectacle Casting Dienville dimanche 2 août 2026.
Dienville
Spectacle Casting
Base nautique Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:15:00
fin : 2026-08-02 18:45:00
Date(s) :
2026-08-02
Petits et grands, venez vous amuser autour du spectacle Casting de la troupe Mayflower !
Suite à la représentation, vous pourrez vous amuser en famille avec quelques animations pour enfants, comme du maquillage.
Une après-midi pleine de bonne humeur à passer en bonne compagnie ! .
Base nautique Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com
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English :
L’événement Spectacle Casting Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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