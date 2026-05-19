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Spectacle Casting Dienville

Spectacle Casting Dienville

Spectacle Casting Dienville dimanche 2 août 2026.

Adresse : Base nautique

Ville : 10500 Dienville

Département : Aube

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 17:15:00

Tarif : Gratuit

Dienville

Spectacle Casting

Base nautique Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:15:00
fin : 2026-08-02 18:45:00

Date(s) :
2026-08-02

Petits et grands, venez vous amuser autour du spectacle Casting de la troupe Mayflower !

Suite à la représentation, vous pourrez vous amuser en famille avec quelques animations pour enfants, comme du maquillage.

Une après-midi pleine de bonne humeur à passer en bonne compagnie !   .

Base nautique Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06  festiviteslacamance@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle Casting Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne

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