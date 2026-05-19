Soirée avec Gérard Piccioli Dienville
Soirée avec Gérard Piccioli Dienville samedi 25 juillet 2026.
Dienville
Soirée avec Gérard Piccioli
Port Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Vous aimez la chanson ? Venez passer une soirée toute en chanson en compagnie de Gérard PICCIOLI, le chanteur percussionniste. Pensez à réviser vos classiques avant de venir !
Rendez-vous sur le podium du port de Dienville face aux restaurants pour profiter de sa performance. Un concert à ne pas manquer ! .
Port Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée avec Gérard Piccioli Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Dienville (Aube)
- Concert Les pelles à tarte Dienville 23 mai 2026
- Fête d’ouverture des festivités Dienville 30 mai 2026
- Concert Les initiés Dienville 6 juin 2026
- Concert Génération’s Dienville 13 juin 2026
- Soirée cabaret avec Franck Derivault Dienville 13 juin 2026