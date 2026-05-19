Dienville

Soirée avec Gérard Piccioli

Port Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Vous aimez la chanson ? Venez passer une soirée toute en chanson en compagnie de Gérard PICCIOLI, le chanteur percussionniste. Pensez à réviser vos classiques avant de venir !

Rendez-vous sur le podium du port de Dienville face aux restaurants pour profiter de sa performance. Un concert à ne pas manquer ! .

Port Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

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L’événement Soirée avec Gérard Piccioli Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne