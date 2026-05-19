Soirée mousse avec DJ Dams Dienville
Soirée mousse avec DJ Dams Dienville samedi 1 août 2026.
Dienville
Soirée mousse avec DJ Dams
Base nautique Dienville Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-08-01
C’est le moment d’avoir la fièvre du samedi soir ! Et si vous ne l’avez pas, vous pouvez compter sur le dynamisme de DJ Dams pour l’avoir ! Rendez-vous sur le promontoire de la base nautique (côté jet-ski) pour une soirée de folie en bonne compagnie. Et surtout, n’ayez pas peur de la mousse !
Prêt à danser jusqu’au bout de la nuit ? .
Base nautique Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée mousse avec DJ Dams Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Dienville (Aube)
- Concert Les pelles à tarte Dienville 23 mai 2026
- Fête d’ouverture des festivités Dienville 30 mai 2026
- Concert Les initiés Dienville 6 juin 2026
- Concert Génération’s Dienville 13 juin 2026
- Soirée cabaret avec Franck Derivault Dienville 13 juin 2026