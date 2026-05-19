Dienville

Soirée mousse avec DJ Dams

Base nautique Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

C’est le moment d’avoir la fièvre du samedi soir ! Et si vous ne l’avez pas, vous pouvez compter sur le dynamisme de DJ Dams pour l’avoir ! Rendez-vous sur le promontoire de la base nautique (côté jet-ski) pour une soirée de folie en bonne compagnie. Et surtout, n’ayez pas peur de la mousse !

Prêt à danser jusqu’au bout de la nuit ? .

Base nautique Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

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English :

L’événement Soirée mousse avec DJ Dams Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne