Dienville

Spectacle Mobylette Circus

Base nautique Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:30:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Une Motobécane AV 88 et sa remorque gonflées à bloc pilotées par le sieur Zigotto son bonimenteur quelque peu déjanté tel est l’impressionnant convoi qui arrive sur Dienville !

Le grand Mobylette Circus installe son chapiteau sous la grange, près de la plage de Dienville…Trop petit direz-vous ? Qu’importe, tout le monde pourra profiter de ce spectacle festif en plein air ! Vous verrez l’homme le plus fort du monde, l’homme canon, la cavalerie et même de drôle de fauves…

Un spectacle de rue unique qui amuse petits et grands, dans la plus pure tradition, où l’humour est roi ! .

Base nautique Dienville 10500 Aube Grand Est +33 6 73 79 42 06 festiviteslacamance@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Mobylette Circus Dienville a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne