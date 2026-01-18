Marché artisanal médiéval Najac
Marché artisanal médiéval Najac jeudi 14 mai 2026.
Marché artisanal médiéval
De la rue du Bourguet à la Maison du Gouverneur Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
L’association Cultura Najac en partenariat avec la Maison du Gouverneur et la Forteresse organisent une journée dédiée à un marché médiéval accompagné d’animations autour du Moyen-Âge sur toute la journée.
Le marché artisanal médiéval de Najac est de retour en 2026 !
Les organisateurs recherchent artisans et exposants, musiciens, démonstrations de métiers, compagnie de reconstitutions, etc. intéressés ? Contactez marchemedievalnajac@gmail.com
—
Programme à venir (ci-dessous la programmation 2025)
Marché médiéval de 10h à 18h de la rue du Bourguet à la Maison du Gouverneur
Banquet, rue de la Loge, à partir de 19h .
De la rue du Bourguet à la Maison du Gouverneur Najac 12270 Aveyron Occitanie marchemedievalnajac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Cultura Najac association, in partnership with the Maison du Gouverneur and the Fortress, is organizing an all-day medieval market and events.
L’événement Marché artisanal médiéval Najac a été mis à jour le 2026-01-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)