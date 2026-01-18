Marché artisanal médiéval Najac

Marché artisanal médiéval

De la rue du Bourguet à la Maison du Gouverneur Najac Aveyron

Début : Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

L’association Cultura Najac en partenariat avec la Maison du Gouverneur et la Forteresse organisent une journée dédiée à un marché médiéval accompagné d’animations autour du Moyen-Âge sur toute la journée.

Le marché artisanal médiéval de Najac est de retour en 2026 !

Les organisateurs recherchent artisans et exposants, musiciens, démonstrations de métiers, compagnie de reconstitutions, etc. intéressés ? Contactez marchemedievalnajac@gmail.com

Programme à venir (ci-dessous la programmation 2025)

Marché médiéval de 10h à 18h de la rue du Bourguet à la Maison du Gouverneur

Banquet, rue de la Loge, à partir de 19h .

De la rue du Bourguet à la Maison du Gouverneur Najac 12270 Aveyron Occitanie marchemedievalnajac@gmail.com

English :

The Cultura Najac association, in partnership with the Maison du Gouverneur and the Fortress, is organizing an all-day medieval market and events.

