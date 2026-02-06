Sentir ce qui s’efface, spectacle Najac

Sentir ce qui s’efface, spectacle

La CIE Stare revient à la Maison du Gouverneur pour une nouvelle création, en attendant la Fête de la Musique.

Il était une fois, il était une autre fois, il était encore une fois, il était tant et tant de fois que nous les transformons à chaque fois. Et cette fois là, la musique, la danse et les mots nous embarquent dans une balade sur les chemins du souvenir et de ce qui s’efface. .

1 Rue du Chateau Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 94 47 mdg@najac.fr

English :

CIE Stare returns to the Maison du Gouverneur for a new creation, in anticipation of the Fête de la Musique.

