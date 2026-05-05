Fête de la Loge Najac
Fête de la Loge Najac samedi 20 juin 2026.
Najac
Fête de la Loge
11 rue de la Loge Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Au programme un repas et concert !
Pré-fête de la musique à l’Hors Loge. Programme à venir. .
11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program: a meal and a concert!
L’événement Fête de la Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)