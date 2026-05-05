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Fête de la Loge Najac

Fête de la Loge Najac samedi 20 juin 2026.

Adresse : 11 rue de la Loge

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Najac

Fête de la Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Au programme un repas et concert !
Pré-fête de la musique à l’Hors Loge. Programme à venir.   .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie   hors.loge.asso@gmail.com

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English :

On the program: a meal and a concert!

L’événement Fête de la Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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