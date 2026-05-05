Najac

Fête de la Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Au programme un repas et concert !

Pré-fête de la musique à l’Hors Loge. Programme à venir. .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

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English :

On the program: a meal and a concert!

L’événement Fête de la Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)