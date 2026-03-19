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Pride rurale à Najac Najac

Pride rurale à Najac Najac

Pride rurale à Najac Najac samedi 13 juin 2026.

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Gratuit

Najac

Pride rurale à Najac

Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Dans le cadre du mois des fiertés, la Pride rurale est de retour à Najac !
Cette marche a pour but de visibiliser les vécus LGBTQIA+ dans nos campagnes. La journée sera suivie d’un after queer au Camping des Étoiles.   .

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 47 92 85 28 

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English :

As part of Pride Month, Rural Pride is back in Najac!

L’événement Pride rurale à Najac Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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