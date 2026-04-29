Najac

Soirée Queer After Pride au Camping des Etoiles

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Techno, surprises musicales et concerts !

Soirée queer after pride, de 19h à 1h30 surprises musicales à base de techno et concerts.

Petits plats à 4€ toute la soirée. Une soirée ouverte, festive et inclusive pour prolonger la Pride.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Techno, musical surprises and concerts!

L’événement Soirée Queer After Pride au Camping des Etoiles Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)