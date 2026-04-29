Soirée Queer After Pride au Camping des Etoiles Najac
Soirée Queer After Pride au Camping des Etoiles Najac samedi 13 juin 2026.
Najac
Soirée Queer After Pride au Camping des Etoiles
Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Techno, surprises musicales et concerts !
Soirée queer after pride, de 19h à 1h30 surprises musicales à base de techno et concerts.
Petits plats à 4€ toute la soirée. Une soirée ouverte, festive et inclusive pour prolonger la Pride.
Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.
Participation libre .
Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com
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English :
Techno, musical surprises and concerts!
L’événement Soirée Queer After Pride au Camping des Etoiles Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)