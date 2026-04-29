Najac

Repas burger maison, local et bio !

Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les jeunes stagiaires d’E’SéME vous invitent à un déjeuner burger 100% maison, bio et local .

L’ensemble des produits utilisés viendront des producteurs.trices et agriculteurs.trices chez qui iels auront été en formation durant les trois mois précédents. Option carnée ou végétarienne possible. .

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 44 91 margot.laillet@etre-segala.fr

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English :

E’SéME’s young trainees invite you to a 100% homemade, organic and local burger lunch.

L’événement Repas burger maison, local et bio ! Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)