Repas burger maison, local et bio ! Najac
Repas burger maison, local et bio ! Najac mercredi 17 juin 2026.
Najac
Repas burger maison, local et bio !
Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Les jeunes stagiaires d’E’SéME vous invitent à un déjeuner burger 100% maison, bio et local .
L’ensemble des produits utilisés viendront des producteurs.trices et agriculteurs.trices chez qui iels auront été en formation durant les trois mois précédents. Option carnée ou végétarienne possible. .
Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 88 14 44 91 margot.laillet@etre-segala.fr
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English :
E’SéME’s young trainees invite you to a 100% homemade, organic and local burger lunch.
L’événement Repas burger maison, local et bio ! Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)