Najac

Concert au Camping des Etoiles Romane Astier

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Romane Astier compose et interprète une pop-folk teintée de soul.

Une voix qui touche juste, des textes sensibles et des mélodies qui restent en tête.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre

Concert organisé par Association Chalawan .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Romane Astier composes and performs soul-tinged pop-folk.

L’événement Concert au Camping des Etoiles Romane Astier Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)