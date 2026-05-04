Najac

Journée d’initiation apiculture abeilles noires et apiculture douce

Mergieux Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Une journée d’initiation autour de l’abeille noire et de l’apiculture douce et sans transhumance avec Clémentine L’heryenat.

Pour le grand public, sans besoin de connaissances préalables.

Le printemps s’installe doucement à Mergieux, et avec lui, le bourdonnement des abeilles et autres pollinisateurs reprend de plus belle ! Vous avez toujours eu envie de comprendre ce qu’il se passe à l’intérieur d’une ruche ? Vous êtes curieux.ses de découvrir l’abeille noire locale ou vous envisagez d’accueillir une ruche un jour ? Rejoignez-nous !

Formée à l’apiculture tradionnelle dans les cévénnes, Clémentine L’heryenat travaille avec des ruches dadant et pratique une apiculture sans transhumance et peu interventionniste.

Au programme

Découvrir l’abeille noire

Comprendre le cycle naturel d’une colonie sédentaire

Maîtriser les gestes de base et l’entretien du matériel

Pratiquer une apiculture de moindre intervention

Comprendre comment favoriser l’interaction abeille-environnement

Déjeuner

Pique nique sorti du sac ou repas végétarien bio et local sur réservation par d’Hélène Leclerc.

Place limitée.

Équipement spécifique fourni. 30 .

Mergieux Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 33 37 43 20 contact@etre-segala.fr

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English :

A one-day introduction to the black bee and gentle, non-transhumance beekeeping with Clémentine L’heryenat.

For the general public, no prior knowledge required.

L’événement Journée d’initiation apiculture abeilles noires et apiculture douce Najac a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)