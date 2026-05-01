Najac

Fête de la danse

Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’Association Danse à Najac vous invite à la rencontre des danses sur la place du village.

Au programme Buvette Miam Souvenirs Boum ! .

Najac 12270 Aveyron Occitanie

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English :

The Association Danse à Najac invites you to dance in the village square.

L’événement Fête de la danse Najac a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)