Fête de la danse Najac
Fête de la danse Najac dimanche 31 mai 2026.
Najac
Fête de la danse
Najac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’Association Danse à Najac vous invite à la rencontre des danses sur la place du village.
Au programme Buvette Miam Souvenirs Boum ! .
Najac 12270 Aveyron Occitanie
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English :
The Association Danse à Najac invites you to dance in the village square.
L’événement Fête de la danse Najac a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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