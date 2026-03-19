Najac

Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Doc Lou et Ben nous offrent un blues authentique et épicé !

Guitares chaudes, voix rocailleuses et groove qui remue. Parfait pour une soirée sous le chapiteau.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69 campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Doc Lou and Ben bring us authentic, spicy blues!

L’événement Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)