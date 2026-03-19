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Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben Najac

Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben Najac

Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben Najac jeudi 4 juin 2026.

Adresse : Lieu-dit Sourbins

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif :

Najac

Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben

Lieu-dit Sourbins Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Doc Lou et Ben nous offrent un blues authentique et épicé !
Guitares chaudes, voix rocailleuses et groove qui remue. Parfait pour une soirée sous le chapiteau.

Restauration possible dès 19h. Réservation conseillée.

Participation libre   .

Lieu-dit Sourbins Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 22 03 00 69  campingdesetoiles12@gmail.com

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English :

Doc Lou and Ben bring us authentic, spicy blues!

L’événement Concert au Camping des Etoiles Doc Lou et Ben Najac a été mis à jour le 2026-04-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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