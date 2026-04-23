Najac

Fête de la Nature 2026 Conférence Projection Le bourdonnement des abeilles

6 rue de la Peyrade Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez visiter l’exposition sur les abeilles sauvages et découvrir le projet d’Atlas de biodiversité intercommunal.

18h30 Réunion d’informations

Venez visiter l’exposition sur les abeilles sauvages et découvrir le projet d’Atlas de biodiversité intercommunal. Découvrez comment participer à l’amélioration de la connaissance du territoire en contribuant aux inventaires participatifs.

19h00 Conférence sur l’abeille noire en pays Najacois

Présentation du programme de sauvegarde de l’Abeille noire du Viaur.

19h30 Buffet paysan offert par le Projet Alimentaire Territorial de Ouest Aveyron Communauté

20h30 Projection du film Honeyland

Film documentaire de Ljubomir Stefanov & Tamra Kotevska (86min) sur la vie d’une apicultrice vivant en communion avec les abeilles.

En partenariat avec l’association Tous au Cinoche .

6 rue de la Peyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 08 16

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English :

Come and visit the exhibition on wild bees and find out more about the Intercommunal Biodiversity Atlas project.

L’événement Fête de la Nature 2026 Conférence Projection Le bourdonnement des abeilles Najac a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)