Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant Najac
Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant Najac samedi 30 mai 2026.
Najac
Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant
31-1 Rue du Bourguet Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-30
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-05-30
Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant à la bibliothèque de Najac.
Un samedi par mois, les artistes Fanny Noël et Marianne de Boer animent l’atelier de dessin de modèle vivant à la bibliothèque.
Pour clore cette première saison, on vous invite à découvrir l’exposition collective lors d’un apéro-vernissage, le samedi 30 mai à 12h30 à la bibliothèque.
L’exposition elle, se tiendra à la bibliothèque de Najac du 30 mai au 20 juin.
Entrée libre .
31-1 Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 81 39 87 bibliotheque@najac.fr
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English :
Group exhibition of the live model drawing workshop at the Najac library.
L’événement Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant Najac a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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