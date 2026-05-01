Najac

Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant

31-1 Rue du Bourguet Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-30

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-30

Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant à la bibliothèque de Najac.

Un samedi par mois, les artistes Fanny Noël et Marianne de Boer animent l’atelier de dessin de modèle vivant à la bibliothèque.

Pour clore cette première saison, on vous invite à découvrir l’exposition collective lors d’un apéro-vernissage, le samedi 30 mai à 12h30 à la bibliothèque.

L’exposition elle, se tiendra à la bibliothèque de Najac du 30 mai au 20 juin.

Entrée libre .

31-1 Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 81 39 87 bibliotheque@najac.fr

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English :

Group exhibition of the live model drawing workshop at the Najac library.

L’événement Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant Najac a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)