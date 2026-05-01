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Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant Najac

Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant Najac

Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant Najac samedi 30 mai 2026.

Adresse : 31-1 Rue du Bourguet

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Najac

Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant

31-1 Rue du Bourguet Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-30
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-05-30

Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant à la bibliothèque de Najac.
Un samedi par mois, les artistes Fanny Noël et Marianne de Boer animent l’atelier de dessin de modèle vivant à la bibliothèque.
Pour clore cette première saison, on vous invite à découvrir l’exposition collective lors d’un apéro-vernissage, le samedi 30 mai à 12h30 à la bibliothèque.
L’exposition elle, se tiendra à la bibliothèque de Najac du 30 mai au 20 juin.
Entrée libre    .

31-1 Rue du Bourguet Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 52 81 39 87  bibliotheque@najac.fr

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English :

Group exhibition of the live model drawing workshop at the Najac library.

L’événement Exposition collective de l’atelier de dessin de modèle vivant Najac a été mis à jour le 2026-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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