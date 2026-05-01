Najac

Repas + Concert Hors-Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Au programme un repas et concert !

. 12h30 pizza au four communal de la pause

8 euros sur réservation

résa par sms au 06 02 19 62 61

. Concert chibka baba

QUARTET FESTIF DE MUSIQUES ORIENTALES ET BALKANIQUES

Pauline Mathoulin Tapan

Marion Verbois Clarinette, chant

Agathe Pitarch Accordéon, chant

Lisa Hervas Trompette, chant 8 .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com

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English :

On the program: a meal and a concert!

L’événement Repas + Concert Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)