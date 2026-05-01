Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repas + Concert Hors-Loge Najac

Repas + Concert Hors-Loge Najac

Repas + Concert Hors-Loge Najac dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 11 rue de la Loge

Ville : 12270 Najac

Département : Aveyron

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 8 Tarif de base plein tarif Repas

Najac

Repas + Concert Hors-Loge

11 rue de la Loge Najac Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Au programme un repas et concert !
. 12h30 pizza au four communal de la pause
8 euros sur réservation
résa par sms au 06 02 19 62 61
. Concert chibka baba
QUARTET FESTIF DE MUSIQUES ORIENTALES ET BALKANIQUES
Pauline Mathoulin Tapan
Marion Verbois Clarinette, chant
Agathe Pitarch Accordéon, chant
Lisa Hervas Trompette, chant 8  .

11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie   hors.loge.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: a meal and a concert!

L’événement Repas + Concert Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Najac (Aveyron)