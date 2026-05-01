Repas + Concert Hors-Loge Najac
Repas + Concert Hors-Loge Najac dimanche 17 mai 2026.
Najac
Repas + Concert Hors-Loge
11 rue de la Loge Najac Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Au programme un repas et concert !
. 12h30 pizza au four communal de la pause
8 euros sur réservation
résa par sms au 06 02 19 62 61
. Concert chibka baba
QUARTET FESTIF DE MUSIQUES ORIENTALES ET BALKANIQUES
Pauline Mathoulin Tapan
Marion Verbois Clarinette, chant
Agathe Pitarch Accordéon, chant
Lisa Hervas Trompette, chant 8 .
11 rue de la Loge Najac 12270 Aveyron Occitanie hors.loge.asso@gmail.com
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English :
On the program: a meal and a concert!
L’événement Repas + Concert Hors-Loge Najac a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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