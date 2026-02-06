Au cas où ça tourne mal , spectacle théâtral

1 rue du Château Najac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Au cas où ça tourne mal est le nouveau spectacle en déambulation par la troupe de comédiens amateurs à Najac.

Najac, 1930 ça se réunit, ça discute, ça se méfie…Et quoi ? ça complote ?! Mais que va-t-il encore se passer entre les gens du quartier haut et ceux du quartier bas ?

C’est ce que vous pourrez sans doute découvrir en venant voir, les 04 et 05 juillet 2026, Au cas où ça tourne mal ! , le spectacle déambulatoire des Joyeux Farçous, la troupe de théâtre amateur de Najac, écrit et mis en scène par Lydia Boudoire.

Rendez-vous à 17 h 30 devant la Maison du Gouverneur de Najac .

1 rue du Château Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 91 94 47 mdg@najac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Au cas où ça tourne mal is the new wandering show by the troupe of amateur comedians in Najac.

L’événement Au cas où ça tourne mal , spectacle théâtral Najac a été mis à jour le 2026-02-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)