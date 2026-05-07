Marché artisanal Pernes-lès-Boulogne
dimanche 29 novembre 2026 · Pernes-lès-Boulogne
Informations pratiques
Pernes-lès-Boulogne
Marché artisanal
salle des Fêtes 5 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Plongez dans la magie de Noël avec ce marché artisanal! créateurs locaux, idées cadeaux uniques, gourmandises et ambiance féerique vous attendent pour un moment chaleureux en famille ou entre amis. .
salle des Fêtes 5 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 86 31 66 38 animation.pernes@gmail.com
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L’événement Marché artisanal Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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