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AGENDA · Pernes-lès-Boulogne

Marché artisanal Pernes-lès-Boulogne

dimanche 29 novembre 2026 · Pernes-lès-Boulogne

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Adresse
salle des Fêtes 5 rue de la Fontaine
Ville
62126 Pernes-lès-Boulogne
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Pernes-lès-Boulogne

Marché artisanal

salle des Fêtes 5 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Plongez dans la magie de Noël avec ce marché artisanal! créateurs locaux, idées cadeaux uniques, gourmandises et ambiance féerique vous attendent pour un moment chaleureux en famille ou entre amis.   .

salle des Fêtes 5 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 86 31 66 38  animation.pernes@gmail.com

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English :

L’événement Marché artisanal Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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