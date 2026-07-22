AGENDA · Rosay-sur-Lieure
Marché Artisanal Rosay-sur-Lieure
samedi 15 août 2026 · Rosay-sur-Lieure
Informations pratiques
Rosay-sur-Lieure
Marché Artisanal
Rue des Écoles Rosay-sur-Lieure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez découvrir le marché artisanal de Rosay sur lieure le 15 août 2026 de 10h à 18h.
Entrée libre
Rue des écoles .
Rue des Écoles Rosay-sur-Lieure 27790 Eure Normandie +33 2 32 49 08 25
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English : Marché Artisanal
L’événement Marché Artisanal Rosay-sur-Lieure a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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