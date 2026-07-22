Informations pratiques

Rosay-sur-Lieure

Marché Artisanal

Rue des Écoles Rosay-sur-Lieure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Venez découvrir le marché artisanal de Rosay sur lieure le 15 août 2026 de 10h à 18h.

Entrée libre

Rue des écoles .

Rue des Écoles Rosay-sur-Lieure 27790 Eure Normandie +33 2 32 49 08 25

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English : Marché Artisanal

L’événement Marché Artisanal Rosay-sur-Lieure a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme Lyons Andelle