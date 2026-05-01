Gondreville

Marché artisanal Un dimanche de printemps à l’Étang d’Eve

Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Artisans, praticiens bien-être et producteurs locaux seront présents pour faire découvrir leurs créations et spécialités.

Un repas cuisses de grenouilles est proposé le midi, uniquement sur réservation.

Buvette, sandwichs variésTout public

0 .

Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 74 73 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Artisans, wellness practitioners and local producers will be on hand to showcase their creations and specialities.

A frogs’ legs meal is available at lunchtime, by reservation only.

Refreshment bar, various sandwiches

L’événement Marché artisanal Un dimanche de printemps à l’Étang d’Eve Gondreville a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES