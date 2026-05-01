Marché artisanal Un dimanche de printemps à l’Étang d’Eve Gondreville
Marché artisanal Un dimanche de printemps à l’Étang d’Eve Gondreville dimanche 31 mai 2026.
Gondreville
Marché artisanal Un dimanche de printemps à l’Étang d’Eve
Gondreville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Artisans, praticiens bien-être et producteurs locaux seront présents pour faire découvrir leurs créations et spécialités.
Un repas cuisses de grenouilles est proposé le midi, uniquement sur réservation.
Buvette, sandwichs variésTout public
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Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 74 73 54
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English :
Artisans, wellness practitioners and local producers will be on hand to showcase their creations and specialities.
A frogs’ legs meal is available at lunchtime, by reservation only.
Refreshment bar, various sandwiches
L’événement Marché artisanal Un dimanche de printemps à l’Étang d’Eve Gondreville a été mis à jour le 2026-05-26 par MT TERRES TOULOISES