Vernon

Marché Artisanal

Quai Penthièvre Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 16:30:00

fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29

Retrouvez des produits artisanaux à deux pas de chez vous !

Producteurs, artisans et artistes locaux vous donnent rendez-vous.

Tous les vendredis du 8 au 29 mai

De 16h30 à 21h .

Quai Penthièvre Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Marché Artisanal

L’événement Marché Artisanal Vernon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération