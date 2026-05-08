Marché Artisanal Vernon
Marché Artisanal Vernon vendredi 8 mai 2026.
Vernon
Marché Artisanal
Quai Penthièvre Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 16:30:00
fin : 2026-05-08 21:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29
Retrouvez des produits artisanaux à deux pas de chez vous !
Producteurs, artisans et artistes locaux vous donnent rendez-vous.
Tous les vendredis du 8 au 29 mai
De 16h30 à 21h .
Quai Penthièvre Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Marché Artisanal
L’événement Marché Artisanal Vernon a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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